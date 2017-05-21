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СМИ: двойной взрыв прогремел у штаба "Ахрар аш-Шам" в Сирии, 40 боевиков погибли

Международная панорама
21 мая, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Ранения получили 150 человек, находившиеся в здании штаба сирийской вооруженной группировки

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Двойной теракт произошел в воскресенье у штаб-квартиры одной из основных сирийских вооруженных группировок "Ахрар аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, около 40 боевиков погибли, еще 150 человек получили ранения.

По информации телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Телль-Тоукан на востоке провинции. Целью атак был штаб "Ахрар аш-Шам". Террорист-смертник проник внутрь здания и привел в действие взрывное устройство во время собрания "ахраров". Еще одна бомба взорвалась перед штаб-квартирой.

Отмечается, что все, кто находился внутри здания погибли. Среди них был военный руководитель "Ахрар аш-Шам" Али по прозвищу Абу Аммар. К настоящему моменту ни одна действующая в регионе террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Телеканал отмечает, что член руководства "Ахрар аш-Шам" Ахмед Мухаммед Наджи возложил ответственность за произошедшее на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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