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WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам

Международная панорама
21 мая, 20:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным источников издания, в проекте бюджета США предлагается изменить предоставляемые Госдепом субсидии по военным поставкам на кредиты

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© AP Photo/Susan Walsh, File

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

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По сведениям ее источников из числа официальных лиц, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, который представит на следующей неделе администрация президента Дональда Трампа. Как отмечается в материале, в документе есть "положения, согласно которым прекращается предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты".

В распоряжение журналистов издания поступили документы внешнеполитического ведомства США, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин. Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на данные нужды.

В общей сложности, по оценкам газеты, речь идет о военной помощи на $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями.

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