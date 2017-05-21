Саммит в Эр-Рияде одобрил формирование контингента для поддержки операций в Ираке и Сирии

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Участники саммита арабских и мусульманских стран, в котором участвует президент США Дональд Трамп, приветствовали формирование воинского контингента для поддержки борьбы с террористами в Ираке и Сирии. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, говорится в заключительном документе, принятом по итогам международной встречи в Эр-Рияде.

По его информации, главы государств и правительств более 50 стран, принявших участие во встрече в столице Саудовской Аравии, поддержали предложение о формировании резервного воинского контингента для поддержки антитеррористических операций в Ираке и Сирии. В документе указывается, что численность этого резерва составит 34 тыс. военнослужащих.

Кроме того, в "эр-риядской декларации", одобренной по итогам саммита, приветствуется создание Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией, штаб-квартира которого будет находится в саудовской столице. Участники встречи также согласились с необходимостью обмена информацией о действиях террористических группировок, местонахождении и передвижениях конкретных боевиков. В документе говорится, что страны - участники встречи намерены бороться с террором во всех его формах, а также с идеологическими корнями экстремизма и источниками его финансирования.

Указывается на поддержку официальных властей Йемена и необходимость взаимодействия с аравийской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия, в их противодействии йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах", которое в декларации называется "террористической группировкой". В документе отвергается политика Ирана, которая, по мнению участников саммита, направлена на поддержку экстремистских организаций в регионе.

Также принято решение о координации действий и согласовании точек зрения на самом высоком уровне. Каждая страна, участвовавшая в саммите в саудовской столице, создаст специальную структуру, которая будет контролировать ход выполнения декларации.