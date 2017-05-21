Макрон намерен редко выступать в СМИ

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает целесообразным часто общаться с прессой. Об этом заявил официальный представитель созданного Макроном политического движения "Республика на марше" (предыдущее название "На марше") Бенжамен Гриво в эфире радиостанции еврейской общины Франции "Радио Жи".

"Слова президента будут звучать во Франции редко, и я уверен, что все к этому привыкнут. В последние 10 лет во Франции существовала порочная практика, при которой руководители страны часто делали неофициальные заявления, множили число выступлений, подчас совершенно излишних и вызванных стремлением поспешно на все отреагировать, которое стало довлеть над всем, превратившись в своего рода диктатуру", - сказал представитель политической организации.

"Совершенно очевидно, что президент Эмманюэль Макрон будет держаться от всего этого на расстоянии. Он будет президентом дальней перспективы, потому что подлинная задача президента - это обозревать горизонт и указывать направления движения, а не реагировать постоянно на чьи-то мелкие высказывания или комментировать сиюминутные события", - сказал Гриво.

Высказывания официального представителя президентского политического движения последовали после того, как на этой неделе во Франции представители 25 средств массовой информации, включая агентство AFP, частные телеканалы TF-1 и BFM-TV, государственный новостной телеканал France Info, газеты Le Figaro и Le Monde, а также руководство организации "Репортеры без границ" обвинили администрацию президента в том, что ее сотрудники самостоятельно отбирали журналистов, которым было дозволено освещать визит Макрона в Мали. По их данным, из Елисейского дворца звонили лично этим корреспондентам, сообщая о том, что они включены в пул, что является во Франции полным нарушением сложившейся практики, когда своих репортеров, сопровождающих главу государства, определяет само руководство СМИ.

Елисейский дворец полностью отрицал эти обвинения. Тем не менее стало известно, что даже тех журналистов, которые приехали в малийский город Гао, где выступал в ходе визита Макрон, сотрудники Елисейского дворца не допустили близко к президенту. В Мали Макрон не стал и лично общаться с прессой, хотя это традиционно делали предыдущие президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози и Жак Ширак.