Швейцарцы на референдуме отказались от АЭС в пользу возобновляемой энергии

ЖЕНЕВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сторонники новой государственной стратегии в области энергетики, предусматривающей постепенный отказ от АЭС и переход на возобновляемые источники энергии, победили на состоявшемся в воскресенье в Швейцарии референдуме. Согласно опубликованным на сайте правительства итогам, в поддержку "Энергетической стратегии 2050" высказались 58,2% участников голосования (1 321 947 человек), против - 41,8% (949 169 человек). Только в четырех из 26 кантонов и полукантонов - Швице, Обвальдене, Гларусе и Аргау - граждане сказали "нет" переходу на возобновляемые источники энергии. Уровень участия в голосовании составил 42%.

От атома к ветру, воде и солнцу

"Энергетическая стратегия 2050", разработанная правительством и одобренная осенью прошлого года парламентом, расценивается как крупный "поворот" в политике Швейцарии в этой сфере. Идея программы возникла после произошедшей в 2011 году в Японии аварии на атомной станции "Фукусима-1". Согласно документу, Швейцария не будет строить у себя новые АЭС, а пять ныне существующих станций, обеспечивающих треть всей потребляемой в стране электроэнергии, со временем закроет. Предусмотрен переход на возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции, ветрогенераторы и солнечные установки при экономическом стимулировании этого процесса со стороны государства: к 2035 году они должны будут давать 11400 ГВт электроэнергии - в 10 раз больше, чем сейчас.

Кроме того, альпийская республика намерена посредством мер экономии и повышения энергоэффективности уменьшить использование импортируемых углеводородных энергоносителей в целях укрепления своего энергетического суверенитета. Намечено, что к 2050 году ежегодное потребление энергии сократится на 43% по сравнению с уровнем 2000 года, а потребление электричества - на 13%. Автомобили должны стать более экологически чистыми, а объекты инфраструктуры - более экономически эффективными. Федеральные власти считают, что эту задачу вполне по силам выполнить, поскольку с 2000 года индивидуальное потребление энергии в стране уже уменьшилось на 14,5%.

Не все поверили в расчеты

Однако эти расчеты убедили далеко не всех. Проведение референдума инициировала правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП) - ей "Энергетическая стратегия 2050" показалась чрезмерно затратной и неубедительной. По местным законам, для вынесения федерального закона на всенародное голосование достаточно собрать 50 тысяч подписей, но ШНП довольно быстро получила поддержку 68 тысяч граждан страны. Переход на новые источники энергии обойдется налогоплательщикам в 200 млрд франков (примерно столько же в долларах), что составит около 3200 франков в год на семью из четырех человек, утверждают правоконсерваторы.

Кроме того, ШНП, традиционно выступающая поборницей укрепления независимого и нейтрального внешнеполитического курса, выразила опасения, что Швейцария не сможет надежно обеспечивать себя электроэнергией, и ее придется импортировать в больших количествах, что может усилить зависимость от других государств.

В коммюнике по итогам референдума ШНП отметила, что, несмотря на неблагоприятный общий итог, ей все же удалось привлечь внимание общественности к "большим неудобствам новой энергетической стратегии". Партия посетовала одновременно на "официальную пропаганду, которая ведется на протяжении лет в пользу этого опасного "энергетического поворота".

Примечательно, что противников предложенной правительством программы особенно много в районах, где расположены АЭС - в частности, в кантоне Аргау, где находятся две станции из пяти. И наоборот: в большинстве общин, на территории которых сейчас установлены ветрогенераторы, население довольно слабо поддержало энергетическую политику властей.

Правительство празднует победу

Начальник Федерального департамента (министр) охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи и "по совместительству" президент страны Дорис Лойтхард заявила: "Я очень рада, что швейцарцы не дали себя дезинформировать". "Этот бой был трудным, а кампания перед референдумом - жесткой", - отметила она, добавив, что "было много лжи, и приходилось все время обороняться".

По подсчетам правительства, расходы семей на оплату энергии вырастут в результате реализации новой стратегии всего лишь на 40 франков в год, а не на 3200, как говорит ШНП.

Исход сегодняшнего голосования предсказуемо приветствовали экологические организации - Greenpeace, "Про Натура" и Всемирный фонд дикой природы. Депутат парламента от Партии зеленых Адель Торан Гума расценила одобрение стратегии как "исторический день для Швейцарии, который свидетельствует о "вхождении страны в ХХI век".

Что касается предпринимательских кругов, то в Ассоциации швейцарских электрических предприятий итоги референдума расцениваются как "первый решительный шаг" в переходе на возобновляемые источники энергии. Вместе с тем, ассоциация предупредила в своем коммюнике, что остается прояснить еще много вопросов.

И иностранный язык, и автобусные билеты

Помимо общенационального голосования сегодня во многих городах и деревнях проходили местные референдумы. В частности, в Женеве жители отвергли программу развития общественного транспорта, предусматривающую подорожание проездных билетов. Цюрихцы, в свою очередь, высказались против того, чтобы в начальной школе преподавался только один иностранный язык вместо нынешних двух. В Люцерне граждане не одобрили предложение властей о повышении налогов, в Аргау - отклонили общественную инициативу о снижении медицинских страховых взносов для малоимущих, в Вале - утвердили местный закон о благоустройстве территории.