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Экс-глава социалистов Испании лидирует на выборах генсека партии

Международная панорама
21 мая, 22:29 дата обновления: 21 мая, 22:42 UTC+3

Кандидатуру Педро Санчеса поддержали 48,5% членов партии

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МАДРИД, 21 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Бывший генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес лидирует в борьбе за пост генсека ИСРП. Об этом свидетельствуют данные, полученные после обработки 71% бюллетеней по итогам праймериз партии.

Его кандидатуру поддержали 48,5% членов ИСРП, которая является старейшей политической партией в королевстве. На данный пост также претендовали глава автономного сообщества Андалусия Сусана Диас, сумевшая заручиться 40,6% голосов сторонников партии, и бывший председатель конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Пачи Лопес (10,9%).

Глубокий кризис в рядах социалистов начался более восьми месяцев. 26 июня прошлого года в королевстве состоялись вторые за полгода выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент), победу на которых одержала Народная партия (НП) Мариано Рахоя. Однако она не смогла получить абсолютное большинство. Это означало, что партиям нужно было попытаться прийти к компромиссу, чтобы сформировать правительство.

Санчес, который на тот момент занимал пост генсека ИСРП, был категорически против того, чтобы поспособствовать приходу к власти НП - главного конкурента социалистов. Испания тогда уже около 10 месяцев жила без постоянного правительства, что сказывалось на имидже страны и на возможности властей принимать решения и проводить реформы.

Понимая, что Испания не может позволить себе третьих подряд выборов, некоторые представители социалистов стали призывать генсека воздержаться при голосовании по кандидатуре Рахоя на пост премьера, чтобы разблокировать ситуацию политического паралича в королевстве. 1 октября в мадридской штаб-квартире социалистов прошло заседание федерального комитета партии, который должен был попытаться урегулировать сложившийся кризис. Тем не менее из-за больших разногласий в партии члены органа не одобрили одну из инициатив генсека, который сразу же после этого объявил об отставке. До избрания нового лидера ИСРП руководила временно назначенная комиссия, которую возглавил Хавьер Фернандес

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