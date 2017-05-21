Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские власти восстановили контроль над северным пригородом Хомса

Международная панорама
21 мая, 22:43 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Процесс возвращения жителей в свои дома начнется на следующей неделе, сообщил губернатор провинции Хомс Талляль аль-Баррази

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские полицейские силы вошли в воскресенье в пригород Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканалу Al Ikhbariya губернатор одноименной провинции Талляль аль-Баррази. По его словам, власти полностью контролируют обстановку в этом районе после вывода оттуда остатков бандформирований.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Михаил Метцель/ТАСС

Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным

Джаафари назвал сообщения о крематории в сирийской тюрьме "голливудской шуткой"

Гатилов: Россия никому не навязывает свой проект конституции Сирии

"Безопасность в Эль-Ваере восстановлена, и все госучреждения возобновят там свою работу в понедельник", - заявил аль-Баррази, отметив, что процесс возвращения жителей в свои дома начнется уже на следующей неделе. По его информации, в этот пригород, который служил последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе, вернутся порядка 50 тыс. человек.

"Кроме того, десятки семей, которые под воздействием пропаганды боевиков выехали с ними на север Сирии, решили возвратиться назад", - указал он.

Как сообщил губернатор, покинувшие Эль-Ваер вооруженные формирования перед уходом подожгли свои штабные помещения, склады и казармы. "Нам пришлось первым делом срочно направить туда пожарные команды, чтобы пламя не перекинулось на жилые постройки", - сказал он.

В соответствии с соглашением о локальном примирении от 13 марта из Эль-Ваера было выведено свыше 5 тыс. членов радикальных группировок, отказавшихся сложить оружие, в том числе сторонники экстремистской "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Все они направлялись поэтапно группами в северные районы Сирии вместе со своими родственниками. В общей сложности этот пригород покинуло 20 тыс. человек. Около 1,2 тыс. вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

По сведениям губернатора, в настоящий момент ведутся переговоры о выводе боевиков из Растана, Талбисы и Эль-Хоулы, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в Петербурге
2
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
3
930 лет ожидания: мощи Николая Чудотворца в течение дня доставят в Россию
4
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
5
Хлопнули дверью: российские хоккеисты завоевали бронзу чемпионата мира
6
Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек
7
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
Темы дня
Загрузка...
Реклама