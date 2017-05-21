Сирийские власти восстановили контроль над северным пригородом Хомса

БЕЙРУТ, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские полицейские силы вошли в воскресенье в пригород Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканалу Al Ikhbariya губернатор одноименной провинции Талляль аль-Баррази. По его словам, власти полностью контролируют обстановку в этом районе после вывода оттуда остатков бандформирований.

"Безопасность в Эль-Ваере восстановлена, и все госучреждения возобновят там свою работу в понедельник", - заявил аль-Баррази, отметив, что процесс возвращения жителей в свои дома начнется уже на следующей неделе. По его информации, в этот пригород, который служил последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе, вернутся порядка 50 тыс. человек.

"Кроме того, десятки семей, которые под воздействием пропаганды боевиков выехали с ними на север Сирии, решили возвратиться назад", - указал он.

Как сообщил губернатор, покинувшие Эль-Ваер вооруженные формирования перед уходом подожгли свои штабные помещения, склады и казармы. "Нам пришлось первым делом срочно направить туда пожарные команды, чтобы пламя не перекинулось на жилые постройки", - сказал он.

В соответствии с соглашением о локальном примирении от 13 марта из Эль-Ваера было выведено свыше 5 тыс. членов радикальных группировок, отказавшихся сложить оружие, в том числе сторонники экстремистской "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Все они направлялись поэтапно группами в северные районы Сирии вместе со своими родственниками. В общей сложности этот пригород покинуло 20 тыс. человек. Около 1,2 тыс. вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

По сведениям губернатора, в настоящий момент ведутся переговоры о выводе боевиков из Растана, Талбисы и Эль-Хоулы, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса.