Лидеры Франции и Италии обсудили подготовку к саммиту G7

ПАРИЖ, 21 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце премьер-министра Италии Паоло Джентилони и обсудил с ним вопросы подготовки к саммиту "Большой семерки", который пройдет 25-27 мая в Таормине (Сицилия). Также политики рассмотрели проблемы, связанные с регулированием миграционных потоков в Европе. Об этом французский президент заявил журналистам по итогам переговоров.

"Франция подтверждает свое стремление работать в тесном сотрудничестве с Италией, Германией, со всеми странами, которые разделяют ее ценности и намерены двигаться в одном с ней направлении ради обеспечения надежных перспектив развития Европейского союза", - сказал Макрон относительно обсуждения тематики предстоящего саммита. Как считает французский президент, "следует разработать перспективную дорожную карту, которая позволит создать совместный бюджетный фонд, создать подлинную Европу с прочной зоной евро, обеспечивающей инвестиции, что позволит уменьшить те различия, которые существуют между экономиками стран ЕС". "Именно эти различия привели к возникновению финансовой напряженности, от которой столь пострадала Италия в последние годы", - подчеркнул Макрон.

Воззвания о помощи

Он подчеркнул, что следует добиваться, чтобы "Европейский союз стал более сильным, и одновременно более близким к чаяниям народов".

"Прежде всего, перед нами стоит в краткосрочной перспективе задача улучшить ту Европу, которая нас защищает. Мне хорошо известны те проблемы, с которыми Италия столкнулась в сфере миграции. Считаю, что нам следовало гораздо раньше услышать те воззвания о помощи, с которыми выступала Италия", - заявил французский президент.

Политик выразил глубокое удовлетворение тем, что Италия и Франция, "являясь столь близкими странами, связанными столь сильными узами дружбы, имеют возможность работать вместе над решением существующих проблем".

Итальянский друг

Джентилони стал первым руководителем зарубежного государства, которого Макрон принял в Елисейском дворце после вступления 14 мая в должность президента. "Между двумя политиками установились тесные дружественные отношения после того, как Джентилони открыто поддержал кандидатуру Макрона накануне проведения во Франции второго тура президентских выборов", - отмечает в этой связи телеканал BFM-TV, комментируя встречу.

"Избрание Эмманюэля Макрона президентом Франции придает надежду и укрепляет веру в Европейский союз", - заявил в Елисейском дворце итальянский премьер. Он отметил также, говоря о подготовке к саммиту, что одним из важнейших приоритетов является "приближение стран Евросоюза к созданию банковского и налогового союза". "Понятно, что это отнюдь не близкая цель, однако нам важно начать работать над продвижением в данном направлении", - сказал Джентилони.