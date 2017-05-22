Генсек НАТО: проблема проявления правого экстремизма в Бундесвере будет решена

БЕРЛИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что власти ФРГ решат проблему проявления правого экстремизма в Бундесвере (вооруженные силы ФРГ). Об этом он заявил в опубликованном интервью немецкой газете Bild.

"Ясно, что в войсках НАТО нет места экстремистам, - сказал генсек альянса. - Но я убежден в том, что Германия расследует это дело и обеспечит, чтобы такое никогда больше повторилось". "Я испытываю большое доверие к немецким военным", - подчеркнул Столтенберг.

Скандал вокруг проявлений правого экстремизма в Бундесвере разгорелся после того, как правоохранительные органы ФРГ в конце апреля задержали военнослужащего Франко А. По данным следствия, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и, возможно, собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. Не исключено также, что он хотел проникнуть на территорию центра для беженцев и устроить там стрельбу.