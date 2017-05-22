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СМИ: Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты

Международная панорама
22 мая, 1:16 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Глава КНДР "распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны", отмечает агентство KCNA

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ПХЕНЬЯН, 22 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил в воскресенье запуском стратегической баллистической ракеты Pukgukson-2 средней дальности. Как сообщает информационное агентство KCNA, испытание было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях".

Глава КНДР остался доволен результатом и "распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны", отмечает агентство.

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