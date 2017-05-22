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Telegraph: аэропорты Австралии работают с задержками из-за компьютерного сбоя

Международная панорама
22 мая, 4:22 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Отмечается, что сотрудники некоторых авиалиний начали проверять у пассажиров документы вручную, что значительно замедляет процесс

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СИДНЕЙ, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Крупнейшие международные аэропорты Австралии работают со значительными задержками из-за выхода из строя компьютерной системы паспортного контроля пассажиров. Об этом сообщила газета The Telegraph, по данным которой, проблемы с регистрацией пассажиров на международные рейсы наблюдаются в аэропортах Сиднея, Мельбурна и Брисбена.

"Судя по всему, вышла из строя глобальная компьютерная программа, с помощью которой авиакомпании проверяют паспорта, - отмечает издание. - Сотрудники некоторых авиалиний начали проверять у пассажиров документы вручную, что значительно замедляет процесс".

Представители международных аэропортов трех крупнейших городов Австралии подтвердили наличие проблем с компьютерной системой и призвали пассажиров заранее узнавать информацию возможных изменениях в расписании.

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