CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обещали перевести суммарно $100 млн на счета благотворительной организации, создать которую предложила дочь президента США Иванка Трамп. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Как он отмечает, Иванка Трамп во время визита в Берлин в апреле выступила с инициативой создания фонда, из которого выделялись бы средства, в том числе в форме кредитов, для женщин на Ближнем Востоке, занимающихся предпринимательской деятельностью. По сведениям газеты Wall Street Journal, управлять данной благотворительной организацией будет Всемирный банк. Процесс учреждения фонда еще не завершен.

CNN напоминает, что во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз критиковал Хиллари Клинтон, которая была кандидатом в президенты от демократов, за деятельность фонда ее семьи. Благотворительная организация "Фонд семьи Клинтон" (Clinton Foundation) была основана в 2001 году. За это время она привлекла миллиарды долларов, в том числе за счет перечислений от сторонников семьи Клинтон. Трамп не раз заявлял, что его бывшая соперница причастна к коррупции и оказывала услуги в политической сфере государствам, которые делали пожертвования в фонд, в их число входила и Саудовская Аравия.

Иванка Трамп занимает должность помощника американского лидера. До инаугурации отца она выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала Трампу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях.

Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку с поста в семейной компании.