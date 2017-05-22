На Тайване начинаются крупномасштабные военные маневры

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Все виды вооруженных сил будут задействованы в крупномасштабных ежегодных военных маневрах "Хань гуан", которые начинаются на Тайване. Как сообщило центральное информационное агентство острова, пятидневные маневры проводятся с целью проверить готовность войск к отражению возможных атак с воздуха и моря на случай гипотетического конфликта с материковым Китаем.

Сценарий учений предусматривает отработку действий по отражению десанта условного противника, обороне аэродромов, военно-морских баз и других стратегических объектов, а также проведение стрельб. В тренировках будут задействованы ударные вертолеты, различные типы истребителей, кораблей и бронетехники, артиллерия и реактивная система залпового огня "Лэй Тин - 2000", предназначенная для поражения живой силы и техники при высадке морского десанта.

В четверг учения пройдут на подконтрольных Тайбэю островах Пэнху, расположенных в Тайваньском проливе и занимающих важное стратегическое положение. Ожидается, что наблюдать за их ходом будет Цай Инвэнь, которая год назад возглавила администрацию острова и стала верховным главнокомандующим.

В пятницу вооруженные силы будут отрабатывать действия на случай массированных авиаударов Народно-освободительной армии Китая по авиабазе Цинцюаньган. Расположенная около третьего по величине города Тайчжун, она является одним из ключевых военных объектов острова.

Со своей стороны береговая охрана проведет учения по защите отдаленного острова Тайпин (Иту-Аба). Он расположен в Южно-Китайском море на значительном удалении от Тайваня и является звеном спорного архипелага Спратли (острова Наньша), но находится под фактическим контролем Тайбэя.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но не исключает применения военной силы, если самоуправляемый китайский остров официально провозгласит свою независимость. С 2008 по 2016 год, в период правления партии "Гоминьдан", отношения между берегами Тайваньского пролива существенно потеплели. Но в них произошел вновь серьезный откат после возвращения к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь, которая является противницей курса на сближение с КНР и отказывается признавать принцип "одного Китая".