В Китае задержаны шестеро японцев по подозрению в шпионаже

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ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Китайские власти задержали в марте в провинциях Шаньдун и Хайнань шестерых граждан Японии, которые до настоящего времени содержатся под стражей. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителей японского правительства.
По их словам, причины задержания и другие подробности неизвестны. Однако, отмечает агентство, весьма вероятно, что японцев подозревают в шпионаже, поскольку в обеих провинциях имеются базы Военно-морских сил КНР и другие режимные объекты.
Источники сообщили также, что китайские власти уведомили Токио об этом инциденте.
В 2015 году на территории Китая по подозрению в шпионской деятельности были также задержаны пятеро граждан Японии - как мужчины, так и женщины. Четверо из них предстали перед судом. О подробностях процессов не сообщается.