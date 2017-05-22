Спецпосланник президента Южной Кореи вылетел в Москву обсудить двусторонние отношения

СЕУЛ, 22 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Эмиссар президента Республики Корея Сон Ён Гиль вылетел в Москву, где он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать ему послание южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Об этом сообщил телеканал KBC.

По его информации, в послании содержится ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе касающихся поставок природного газа. Помимо этого, южнокорейская сторона надеется обсудить ядерную проблему КНДР.

Сон Ён Гиль - бывший мэр города Инчхон, депутат правящей партии "Тобуро", имеющий хорошие связи с Москвой, отмечает телеканал. В частности, именно он был инициатором передачи России флага крейсера "Варяг", затонувшего в 1904 году в водах Кореи в битве с японским флотом. Несмотря на то, что в итоге стяг остался в музее Инчхона, акция получила широкое освещение в СМИ и способствовала сближению двух стран. В 2010 году Сон Ён Гиль был награжден российским Орденом Дружбы.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ранее объявил о намерении направить своих спецпосланников в Россию, США, Китай и Японию для координации двустороннего сотрудничества.