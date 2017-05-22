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Комитет в защиту Младича призвал МТБЮ пересмотреть отказ передать его на лечение в РФ

Международная панорама
22 мая, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В Общественном комитете считают, что решение МТБЮ "выражает открытое недоверие РФ, неуважение к ее позиции и предоставленной гарантии, а значит, к слову президента России"

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Общественный комитет России в защиту генерала Ратко Младича выступил с заявлением, в котором осудил отказ Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) временно освободить бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича по состоянию здоровья для прохождения лечения в России и призвал МТБЮ пересмотреть это решение.

"Руководствуясь соображениями гуманности и учитывая просьбу генерала Младича и его семьи принять его на лечение в Россию, РФ обратилась с соответствующей просьбой к Гаагскому трибуналу и предоставила МТБЮ соответствующие гарантии по его своевременному возвращению в трибунал", - отмечается в заявлении, подписанном председателем комитета, депутатом Госдумы Павлом Дорохиным. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Руководство России обеспокоено ухудшающимся здоровьем генерала и готово предоставить ему необходимое лечение", - напоминается в документе.

"Отказ судей первой инстанции разрешить транспортировку генерала Младича на лечение в Москву вызывает глубокое возмущение членов Общественного комитета России в защиту генерала Младича, большинства депутатов Госдумы и широкой общественности нашей страны", - указывается в заявлении. Комитет расценивает такое решение как "продолжение политики двойных стандартов трибунала, как предвзятое, негативное отношение к сербским офицерам и генералам, как акт негуманного отношения к подследственному, здоровье которого ухудшается с каждым днем". Кроме того, такое решение "выражает открытое недоверие Российской Федерации, неуважение к ее позиции и предоставленной гарантии, а значит, к слову президента России", - говорится в обращении.

Тем не менее, поданная адвокатами генерала Младича жалоба в Апелляционную палату трибунала "дает надежду на то, что трибунал изменит свое решение и, руководствуясь фундаментальными требованиями права любого человека на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, разрешит лечение генерала Младича в Москве", отмечается в заявлении. Комитет в защиту генерала Младича призвал все общественные и правозащитные организации поддержать его обращение.

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Состояние здоровья Ратко Младича находится в зоне максимального риска

"Мы продолжаем добиваться предоставления генералу возможности выехать в нашу страну под имеющуюся гарантию правительства РФ, чтобы пройти курс лечения", - пояснил ТАСС Дорохин, за последние годы трижды посещавший Младича в Гааге. Он призвал председателя трибунала Кармела Аджиуса "прислушаться к доводам защиты и сформировать состав Апелляционной палаты в этой связи". "Это необходимо сделать не только ради торжества норм международного права, но и из гуманных соображений. Генерал действительно нуждается во внимании медиков", - убежден российский политик.

Доводы медиков проигнорированы

19 мая Бранко Лукич, возглавляющий защиту бывшего командира армии боснийских сербов, заявил, что судьи МТБЮ игнорируют предупреждения медицинских специалистов о том, что Младич может скончаться без необходимого лечения. По его словам, судьи не проанализировали ряд важных моментов при вынесении своего решения об отказе. В частности, заметил руководитель защиты, медицинский персонал ООН, независимые медицинские эксперты и специалисты защиты - все сошлись во мнении о существовании высокого риска смерти обвиняемого.

Состояние здоровья 74-летнего Младича вызывает опасения уже достаточно давно, о чем не раз говорил его сын Дарко. "Это смертный приговор моему отцу до вынесения судом решения по самому делу, - сказал он, комментируя решение судей МТБЮ. - Мы сохраняем надежду на то, что трибунал исправит свою ошибку по апелляции, что мои дети смогут увидеть своего деда в добром здравии".

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Его дело является последним на рассмотрении в МТБЮ. Ожидается, что вердикт в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов будет вынесен в ноябре 2017 года, при этом у обвиняемого сохранится возможность для апелляции.

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Младич, Ратко
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