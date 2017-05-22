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Nikkei: Япония намерена закупить в США комплексы ПРО Aegis Ashore

Международная панорама
22 мая, 9:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

На это предполагается затратить примерно 80 млрд иен, средства будут заложены в бюджет на 2018 финансовый год

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ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии планирует закупить в США противоракетные комплексы Aegis Ashore - наземный вариант комплексов Aegis, которыми уже оснащены шесть ракетных эсминцев ВМС страны. Официальное решение об этом будет принято нынешним летом, сообщает газета Nikkei.

На закупки Aegis Ashore предполагается затратить примерно 80 млрд иен (около $717,5 млн). Средства на это будут заложены в госбюджет на 2018 финансовый год, а на реальное развертывание комплексов потребуется, по данным издания, более пяти лет.

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Aegis Ashore - многофункциональная боевая информационно-управляющая система слежения и наведения, которая в японском варианте будет управлять ракетами SM-3. Они призваны сбивать баллистические ракеты противника в средней части траектории их полета за пределами атмосферы с помощью кинетической боеголовки, то есть путем ударно-контактного взаимодействия.

В настоящее время Япония и США совместно разрабатывают новый вариант этой ракеты. Они будут иметь существенно большую дальность и точность. Японии, утверждает Nikkei, потребуется для защиты своей территории всего два комплекса Aegis Ashore, если оснастить их этими новыми ракетами.

Токио, как сообщается, изучал также вопрос о закупке американских установок ПРО THAAD, но пока отказался от этой идеи из-за слишком высокой цены этих комплексов. В настоящее время Япония помимо кораблей с системой Aegis имеет также наземные мобильные установки ПРО Patriot PAC-3.

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