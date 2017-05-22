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Качиньский: перемещение в Польшу беженцев стало бы социальной катастрофой

Международная панорама
22 мая, 9:47 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Лидер партии власти "Закон и справедливость" считает, что из-за мигрантов "пришлось бы полностью изменить культуру, радикально понизить уровень безопасности в стране"

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ВАРШАВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Перемещение в Польшу большого числа беженцев, прибывших в Евросоюз на волне миграционного кризиса, в худшую сторону изменило бы ситуацию в стране. Такое мнение высказал лидер польской партии власти "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику Gazeta Polska.

"Нам пришлось бы полностью изменить нашу культуру, радикально понизить уровень безопасности в нашей стране. Речь идет не только о терроризме, так как таких угроз намного больше. Это означает своего рода социальную катастрофу", - отметил политик, подчеркнув, что в сложившейся ситуации Польша должна отстаивать свою позицию как политическими методами, так и в Европейском суде.

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В качестве примера негативного влияния переселения беженцев Качиньский привел ситуацию в Финляндии, которая, по его словам, изначально приняла только 100 иммигрантов, а сейчас там проживают уже 18 тысяч.

"Это механизм, который потом уже нельзя будет остановить. Если бы мы захотели остановить волну агрессии со стороны иммигрантов хотя бы по отношению к женщинам, то нам пришлось бы использовать какие-то репрессии. А если мы сделаем это, то сразу же окажемся для них нацистами. Получится замкнутый круг", - указал Качиньский, отметив, что "республика просто не может позволить себе в это погрузиться".

Почти два года назад в рамках европейской программы по переселению прибывших в ЕС нелегальных мигрантов Польша обязалась принять на своей территории 7 тыс. беженцев. После прихода к власти в республике партии Качиньского "Закон и справедливость" Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты. На прошлой неделе на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос предупредил, что Еврокомиссия начнет процедуру устранения нарушений в отношении Польши и Венгрии, если они до конца июня не выполнят свои обязательства по приему и размещению беженцев в рамках согласованных странами ЕС квот. Процедура устранения нарушений может привести к судебному разбирательству и (в перспективе) к штрафу.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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