Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея возобновит обмены и поставки гуманитарной помощи КНДР

Международная панорама
22 мая, 10:28 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Заморозка двусторонних отношений негативно сказывается на ситуации в области безопасности на Корейском полуострове, заявили в Минобъединения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 22 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новое правительство Южной Кореи намерено развивать связи с КНДР, несмотря на осуществляемые ею запуски баллистических ракет. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ли Док Хэн.

"Полная заморозка двусторонних отношений негативно сказывается на ситуации в области безопасности на Корейском полуострове, - заметил он. - Поэтому Сеул будет гибко подходить к гражданским обменам и главных вопросам сотрудничества с Севером, однако так, чтобы при этом не нарушать введенные в отношении Пхеньяна санкции".

Южнокорейские эксперты в этой связи отмечают, что озвученный подход резко контрастирует с действиями двух предыдущих администраций Республики Корея, при которых было свернуто любое взаимодействие с КНДР, а вместо него использовались лишь санкции и другие виды давления. Политологи восприняли заявление Минобъединения как намек на готовность Сеула возобновить гражданские обмены и поставки гуманитарной помощи Северу.

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая выборах. На церемонии инаугурации он заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": США обращались к РФ с запросами о хакерских атаках накануне выборов
2
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
3
В Хабаровске экстренно приземлился вылетевший в Москву авиалайнер
4
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
5
Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет
6
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама