Южная Корея возобновит обмены и поставки гуманитарной помощи КНДР

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СЕУЛ, 22 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Новое правительство Южной Кореи намерено развивать связи с КНДР, несмотря на осуществляемые ею запуски баллистических ракет. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель Министерства объединения Республики Корея Ли Док Хэн.
"Полная заморозка двусторонних отношений негативно сказывается на ситуации в области безопасности на Корейском полуострове, - заметил он. - Поэтому Сеул будет гибко подходить к гражданским обменам и главных вопросам сотрудничества с Севером, однако так, чтобы при этом не нарушать введенные в отношении Пхеньяна санкции".
Южнокорейские эксперты в этой связи отмечают, что озвученный подход резко контрастирует с действиями двух предыдущих администраций Республики Корея, при которых было свернуто любое взаимодействие с КНДР, а вместо него использовались лишь санкции и другие виды давления. Политологи восприняли заявление Минобъединения как намек на готовность Сеула возобновить гражданские обмены и поставки гуманитарной помощи Северу.
Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая выборах. На церемонии инаугурации он заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.