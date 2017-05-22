Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева разрешил заочно судить экс-премьера Азарова

Международная панорама
22 мая, 10:52 дата обновления: 22 мая, 11:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, мая. /ТАСС

Генпрокуратура Украины также просила суд заочно осудить бывшего министра энергетики и угольной промышленности страны Эдуарда Ставицкого

Поделиться
Материал из 1 страницы
Николай Азаров

Николай Азаров

© AP Photo/Sergei Grits

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил заочно судить бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Суд дал разрешение на заочное осуждение Азарова", - сказал он.

Ранее Луценко сообщил, что Генпрокуратура обратилась в Печерский суд с просьбой разрешить заочное осуждение Азарова, который находится за пределами страны. 

Ведомство также просило суд заочно осудить бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Бывшие премьер-министр и глава Минтопэнерго на Украине являются фигурантами ряда уголовных дел. Так, против Азарова на Украине заведено уголовное дело по статье "о присвоении или растрате чужого имущества", по которому он обвиняется в незаконной переплате ему пенсии в период с 2008 года по 2014 год. В августе 2015 года Азаров также стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране.

В настоящее время оба бывших чиновника находятся за границей.

Смотрите также

Азаров считает, что Порошенко выгоден конфликт в Донбассе

СМИ: Азаров допускает создание правительства Украины в изгнании

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Азаров, Николай Янович Луценко, Юрий Витальевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
2
СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
4
В Москве начинаются профилактические отключения горячей воды
5
Археологи нашли в центре Москвы считавшийся утраченным белокаменный мост XVII века
6
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
7
WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов
Темы дня
Загрузка...
Реклама