Суд Киева разрешил заочно судить экс-премьера Азарова

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил заочно судить бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Суд дал разрешение на заочное осуждение Азарова", - сказал он.
Ранее Луценко сообщил, что Генпрокуратура обратилась в Печерский суд с просьбой разрешить заочное осуждение Азарова, который находится за пределами страны.
Ведомство также просило суд заочно осудить бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Бывшие премьер-министр и глава Минтопэнерго на Украине являются фигурантами ряда уголовных дел. Так, против Азарова на Украине заведено уголовное дело по статье "о присвоении или растрате чужого имущества", по которому он обвиняется в незаконной переплате ему пенсии в период с 2008 года по 2014 год. В августе 2015 года Азаров также стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране.
В настоящее время оба бывших чиновника находятся за границей.