Президент Филиппин намерен обсудить в Москве вопросы безопасности и торговый дисбаланс

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ДАВАО /Филиппины/, 22 мая. /Спецкорр. ТАСС Евгений Соловьев/. Вопросы торгового дисбаланса, сотрудничество в военной сфере и по проблемам безопасности намерен обсудить президент Филиппин Родриго Дутерте во время предстоящего визита в Россию. Об этом глава государства рассказал в интервью российским журналистам в преддверии своей поездки в Москву.
По его словам, планы посетить Россию "уже были с момента избрания на высший государственный пост в мае прошлого года". Дутерте отметил, что "визит направлен на расширение отношений с РФ, изменение дисбаланса в двусторонней торговле". Как указал глава государства, Манила "больше импортирует, чем экспортирует, поэтому хотелось бы изменить дисбаланс и предложить множество различной продукции, в основном сельскохозяйственной".
Кроме того, Дутерте назвал "военную сферу, вопросы безопасности, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью, одними из важнейших направлений сотрудничества".
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин 25 мая встретится с Дутерте. По итогам визитам ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.