Президент Филиппин не исключил военных альянсов с РФ и КНР

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ДАВАО /Филиппины/, 22 мая. /Спецкорр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил возможных военных альянсов с Россией и Китаем. Об этом глава государства рассказал в интервью российским журналистам в преддверии своей поездки в Москву.
"Во время моей предвыборной кампании я обещал, что больше не будет никаких иностранных военных сил на территории моей страны", - сказал президент. "Однако что касается вопросов обороны, надо признать, что ситуация в мире достигает критической отметки", - добавил он. Поэтому, "если я буду вынужден, то не исключаю военных альянсов. Но в мире есть только две страны - Россия и Китай, на слова которых можно полагаться", подчеркнул Дутерте.
Филиппинский лидер также отметил, что "не хочет видеть американские войска в своей стране". "Я не позволю обращаться им со мной, как с губернатором колонии. Мы независимая страна, и хочу, чтобы к моей стране относились с уважением", - добавил он.