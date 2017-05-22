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Додон поблагодарил Медведева за помощь, которую Россия оказывает мигрантам из Молдавии

Международная панорама
22 мая, 11:18 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Президент Молдавии также заявил о серьезном продвижении с Россией в вопросах, связанных с экономикой и миграционной сферой

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о серьезном продвижении с Россией в вопросах, связанных с экономикой и миграционной сферой.

"По тем позициям, по которым мы договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным) в начале января, у нас есть серьезное продвижение - и по экспорту, и по миграционной политике", - сказал Додон в ходе встречи в Стамбуле с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Он, в частности, отметил, что за первые три месяца текущего года значительно вырос молдавский экспорт в Российскую Федерацию, по отдельным позициям - более чем на 40%.

Он также поблагодарил российскую сторону "за помощь, которая оказывается нашим мигрантам". "Было несколько этапов легализации, которую прошли несколько десятков тысяч наших граждан", - подчеркнул Додон.

Медведев со своей стороны предложил президенту Молдавии посмотреть, как в целом развивается экономическое сотрудничество между двумя странами с учетом того, что "за последние годы там было много проблем". "Давайте обсудим, какие здесь могут быть подходы, включая и разрешение системных проблем, которые копились во взаимоотношениях между нашими странами в последний период", - сказал премьер РФ.

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