В Елисейском дворце не комментируют сообщения СМИ о визите президента РФ во Францию

ПАРИЖ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французская сторона не готова официально ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о возможном визите президента РФ Владимира Путина во Францию 29 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Елисейском дворце.

"Пока у нас ничего нет. Если визит состоится, будет дана официальная информация с обеих сторон", - сказали в президентской пресс-службе.

В Елисейском дворце также отметили, что на данный момент рабочий график президента Франции Эмманюэля Макрона на предстоящую неделю не готов. "Сейчас графика еще нет", - указали в пресс-службе.

В воскресенье газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на свои источники, что Путин намерен 29 мая посетить Францию, где пройдет выставка, посвященная Петру I. Визит позволил бы российскому лидеру встретиться с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию издания. "Мы своевременно сделаем объявление", - сказал он ТАСС в ответ на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.