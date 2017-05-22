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В Елисейском дворце не комментируют сообщения СМИ о визите президента РФ во Францию

Международная панорама
22 мая, 11:38 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Ранее в Кремле сообщили, что в случае визита Путина в Париж своевременно объявят об этом

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© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французская сторона не готова официально ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о возможном визите президента РФ Владимира Путина во Францию 29 мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Елисейском дворце.

"Пока у нас ничего нет. Если визит состоится, будет дана официальная информация с обеих сторон", - сказали в президентской пресс-службе.

В Елисейском дворце также отметили, что на данный момент рабочий график президента Франции Эмманюэля Макрона на предстоящую неделю не готов. "Сейчас графика еще нет", - указали в пресс-службе.

В воскресенье газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на свои источники, что Путин намерен 29 мая посетить Францию, где пройдет выставка, посвященная Петру I. Визит позволил бы российскому лидеру встретиться с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию издания. "Мы своевременно сделаем объявление", - сказал он ТАСС в ответ на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

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Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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