СМИ: ИГ взяло ответственность за взрыв у штаба "Ахрар аш-Шам" в Сирии

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за двойной взрыв, прогремевший у штаба одной из основных сирийских вооруженных группировок "Ахрар аш-Шам" в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Двойной теракт произошел в минувшее воскресенье в населенном пункте Телль-Тоукан на востоке провинции на терроритории штаба "Ахрар аш-Шам". Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", около 40 боевиков погибли, еще 150 человек получили ранения. Целью атак был штаб "Ахрар аш-Шам". Террорист-смерник проник внутрь здания и взорвал себя во время собрания "ахраров". Еще одно взрывное устройство сработало перед штаб-квартирой.
Отмечается, что все, кто находился внутри здания погибли. Среди них был военный руководитель "Ахрар аш-Шам" Али по прозвищу Абу Аммар. Телеканал указал, что член руководства "Ахрар аш-Шам" Ахмед Мухаммед Наджи возложил ответственность за произошедшее на боевиков ИГ.