Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Раде намерены рассмотреть вопросы о визах с РФ и квоте в 75% для украинского языка на ТВ

Международная панорама
22 мая, 11:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, мая. /ТАСС

Соответствующие предложения озвучил во время согласительного совета в парламенте лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Парламентская фракция "Народный фронт", лидером которой является экс-премьер Украины Арсений Яценюк, просит Верховную раду рассмотреть на текущей неделе законопроекты об увеличении до 75% квоты на вещание на государственном языке на телевидении, а также о введении визового режима с Россией. Соответствующие предложения озвучил во время согласительного совета в парламенте лидер фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" призывает поддержать законопроект 5313 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка в аудиовизуальных СМИ. Законопроект предусматривает введение 75%-й квоты на использование государственного языка на украинском телевидении", - заявил он.

По его словам, принятие данного законопроекта призвано "усилить защиту украинского языка в эфире".

"А еще напомню о законопроекте о введении визового режима с Россией", - добавил Бурбак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
2
СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
4
В Москве начинаются профилактические отключения горячей воды
5
Археологи нашли в центре Москвы считавшийся утраченным белокаменный мост XVII века
6
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
7
WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов
Темы дня
Загрузка...
Реклама