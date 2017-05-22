В Раде намерены рассмотреть вопросы о визах с РФ и квоте в 75% для украинского языка на ТВ

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Парламентская фракция "Народный фронт", лидером которой является экс-премьер Украины Арсений Яценюк, просит Верховную раду рассмотреть на текущей неделе законопроекты об увеличении до 75% квоты на вещание на государственном языке на телевидении, а также о введении визового режима с Россией. Соответствующие предложения озвучил во время согласительного совета в парламенте лидер фракции Максим Бурбак.
"Народный фронт" призывает поддержать законопроект 5313 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка в аудиовизуальных СМИ. Законопроект предусматривает введение 75%-й квоты на использование государственного языка на украинском телевидении", - заявил он.
По его словам, принятие данного законопроекта призвано "усилить защиту украинского языка в эфире".
"А еще напомню о законопроекте о введении визового режима с Россией", - добавил Бурбак.