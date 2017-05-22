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СМИ: КНДР опровергает утверждения Сеула о причастности к массовой атаке хакеров

Международная панорама
22 мая, 12:22 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Согласно изданию, южнокорейские власти "готовы по любому поводу развернуть нацеленную против КНДР клеветническую пропагандистскую кампанию"

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ПХЕНЬЯН, 22 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян считает "детским лепетом" утверждения СМИ Южной Кореи, включая информационное агентство Yonhap и телекомпанию KBS, о причастности КНДР к недавней массовой кибератаке с использованием компьютерного вируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в центральной газете Rodong Sinmun.

Из всех стран и регионов, отмечается в ней, "только южнокорейский марионеточный режим, заинтересованный в обострении отношений с соотечественниками на Севере, связал этот инцидент с Пхеньяном".

Издание считает, что южнокорейские власти "готовы по любому поводу развернуть нацеленную против КНДР клеветническую пропагандистскую кампанию, чтобы замарать имидж народной республики на международной арене и не допустить улучшения отношений между Севером и Югом".

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что одно из спецподразделений разведки КНДР организовало хакерские атаки на ряд организаций в США, Южной Корее и других странах. 

Компания "Лаборатория Касперского" зафиксировала 45 тыс. попыток атак, о которых стало известно 12 мая, в 74 странах по всему миру. В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.

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Всемирная атака хакеров
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