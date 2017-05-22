Германия и Франция создадут рабочую группу по вопросу укрепления еврозоны

БЕРЛИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия и Франция договорились создать рабочую группу по вопросам укрепления и дальнейшей интеграции в еврозоне. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле на совместной пресс-конференции с новым министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром.

"Мы договорились создать под нашим общим председательством рабочую группу, которая выработает предложения по укреплению валютного союза и германо-французского сотрудничества", - сказал он.

Ле Мэр подчеркнул, что Париж и Берлин намерены "придать новую динамику еврозоне". "Рабочая группа должна выработать конкретные предложения относительно того, как нам продвинуться вперед в деле интеграции еврозоны", - сказал он. "Мы нуждаемся в координации нашей экономической политики", - добавил французский министр.