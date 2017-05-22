Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Германия и Франция создадут рабочую группу по вопросу укрепления еврозоны

Международная панорама
22 мая, 13:02 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Стороны также договорились "придать новую динамику еврозоне"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия и Франция договорились создать рабочую группу по вопросам укрепления и дальнейшей интеграции в еврозоне. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле на совместной пресс-конференции с новым министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром.

"Мы договорились создать под нашим общим председательством рабочую группу, которая выработает предложения по укреплению валютного союза и германо-французского сотрудничества", - сказал он.

Ле Мэр подчеркнул, что Париж и Берлин намерены "придать новую динамику еврозоне". "Рабочая группа должна выработать конкретные предложения относительно того, как нам продвинуться вперед в деле интеграции еврозоны", - сказал он. "Мы нуждаемся в координации нашей экономической политики", - добавил французский министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
4
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
5
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
6
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
7
Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле
Темы дня
Загрузка...
Реклама