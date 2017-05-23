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Успеть за 100 дней: как Китай оказывает давление на КНДР

Международная панорама
23 мая, 11:07 UTC+3

По сообщениям СМИ, китайский лидер Си Цзиньпин пообещал президенту США Дональду Трампу оказать воздействие на Пхеньян с тем, чтобы приостановить реализацию ракетно-ядерной программы КНДР

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

© AP Photo/Alex Brandon

В понедельник японская газета The Asahi Shimbun сообщила, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США лидеры обеих стран достигли особой договоренности по корейской ядерной проблеме. Глава КНР попросил у президента Дональда Трампа воздержаться от агрессивных действий против Пхеньяна на 100 дней. Взамен он пообещал за этот срок оказать на КНДР существенное давление. О том, какие шаги Пекин может предпринять в этом направлении и как это скажется на северокорейской экономике, — в материале ТАСС.

Встреча и намерение

В начале апреля лидер КНР совершил двухдневный официальный визит в США, в ходе которого состоялась первая личная встреча Си Цзиньпина с президентом Дональдом Трампом. Их переговоры оказались плодотворными как с экономической, так и с политической точки зрения. Президент США отказался от ряда своих предыдущих жестких заявлений в адрес Китая и принял приглашение Си Цзиньпина нанести ответный визит. А через неделю после визита сделал знаковое заявление в Twitter.

"Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, когда они работают с нами над проблемой Северной Кореи? Посмотрим, что случится", — написал американский президент.

За несколько дней до этого Трамп дал интервью The Wall Street Journal, в котором сделал аналогичное по смыслу заявление. Американский президент пообещал пойти на уступки Китаю в торговой политике, если руководство страны займет более жесткую позицию по отношению к КНДР и ее ракетно-ядерной программе.

Как известно, на данный момент Пхеньян провел уже пять ядерных испытаний, а за последние 10 дней произвел два запуска баллистических ракет средней дальности, последний - 21 мая.

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Эти действия вызывают беспокойство международного сообщества. А Донадльд Трамп какое-то время назад отметил, что американские военные в Южной Корее и союзники Вашингтона в регионе находятся под угрозой в связи с наличием у КНДР ядерного оружия и ракет.

"Я не люблю проводить "красные линии", но я действую, если нужно", - сказал по этому поводу американский лидер.

Через две недели после визита в США в ходе телефонного разговора глав двух государств Си Цзиньпин попросил президента США проявить сдержанность в отношении Пхеньяна. Но какой-либо дополнительной официальной информации о сделке Вашингтона и Пекина не появилось.

В то же время китайская газета Huanqiu Shibao предположила, что в случае пересечения Пхеньяном "красной линии" и проведении шестого по счету ядерного испытания Пекин может прекратить поставки нефти в КНДР. А 12 апреля спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй заявил, что "в качестве мер воздействия рассматривается приостановка поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР".

Лишь 22 мая The Asahi Shimbun пролила свет на договоренность США и КНР и рассказала о 100 днях, отведенных Китаю на ужесточение своей позиции по КНДР. Как утверждает газета, Пекин указал на возможность введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в государство чучхе, тем самым частично подтвердив заявление китайского дипломата У Давэя. С экономической точки зрения именно эмбарго нефти из Китая может стать самым сильным ударом по экономике КНДР. 

Действия Пекина и реакция Пхеньяна

Тем временем признаки изменения отношений Пекина с Пхеньяном уже налицо.

  • Как сообщает портал NK News, КНР приняла решение о приостановке прямого авиасообщения между Пхеньяном и китайским городом Даньдун на границе с КНДР.
  • В феврале Китай ввел запрет на импорт северокорейского угля (треть экспорта КНДР приходится именно на него).
  • Китайские эксперты и государственные СМИ намекают на готовность сокращения или приостановки поставок нефти в страну. При этом чуть более 90% товарооборота КНДР приходится на Китай.

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Этими действиями Си Цзиньпин может нанести тройной удар по северокорейской экономике: по ее экспорту, по сырьевому обеспечению и по трудовой миграции (жители КНДР летали в приграничный Даньдун далеко не в туристических целях).

Кроме того, в конце апреля Китай развернул на границе с КНДР 100-тысячную военную группировку и повысил уровень готовности вооруженных сил.

Из Пхеньяна эти шаги не вызвали серьезной реакции, однако лидер страны Ким Чен Ын уже не торопится с шестым по счету ядерным испытанием, ограничиваясь ракетными испытаниями и заявлением о необходимости скорейшего взятия на вооружение баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. 

Александр Мосесов

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Персоны
Ким Чен Ын Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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