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Взявший вину за гибель пилота Су-24 приговорен в Турции к пяти годам за ношение оружия

Международная панорама
22 мая, 13:02 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Приговор подтвердил адвокат Алпарслана Челика Ташкын Кангал

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© Александр Рюмин/ТАСС

АНКАРА, 22 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Ранее взявший на себя вину за гибель российского пилота Олега Пешкова Алпарслан Челик был приговорен к пяти годам тюрьмы за незаконное ношение оружия. Об этом сообщил ТАСС адвокат Челика Ташкын Кангал.

"Могу подтвердить, что Алпарслана Челика приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное ношение оружия. Мы еще не получили письменный вердикт суда, но решение я подтверждаю", - сказал он.

Челик взял на себя вину за гибель пилота как командир отделения, чьи бойцы ослушались его приказа и не прекратили стрельбу, но лично он не убивал пилота. Этот инцидент произошел на территории Сирии 24 ноября 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский Су-24 и российский пилот Олег Пешков был убит.

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