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Власти Хоккайдо пожаловались в МИД Японии на организацию поездки бывших жителей на Курилы

Международная панорама
22 мая, 13:30 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

В документе от имени губернатора префектуры отмечается, что во время поездки группу японцев не пустили в три места бывших поселений

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© Сергей Красноухов/ТАСС

ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти северной японской префектуры Хоккайдо направили в министерство иностранных дел Японии заявление с жалобой на организацию безвизовой поездки на южные Курильские острова их бывших жителей, которая прошла 15-18 мая. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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В документе от имени губернатора префектуры Харуми Такахаси отмечается, что во время поездки группу японцев не пустили в три места бывших поселений, которые они планировали посетить. Такую ситуацию администрация Хоккайдо назвала прискорбной, поскольку подобная организация визита, по ее мнению, ранит чувства бывших жителей этих островов. Также в заявлении содержится требование к японскому МИД вести более активные переговоры с российской стороной с целью организации свободных посещений японцами могил предков на южных Курилах.

Ранее сообщалось, что бывшие японские жители южных Курил остались недовольны тем, как прошла их первая в этом году безвизовая поездка на острова архипелага из-за запрета на посещения нескольких мест. При этом, как оказалось, места, которые хотели посетить японцы, находятся близ российских военных объектов, и во все предыдущие поездки доступ к ним также был закрыт.

Согласно утвержденной на этот год программе безвизовых обменов, южные Курилы должны посетить девять групп японцев. Для российских граждан по данной программе будет организовано шесть поездок на Хоккайдо и в Токио. Ожидается, что в этом году в рамках безвизовых обменов южные Курилы посетят 520 японцев, а Японию - 339 россиян. Южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.

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