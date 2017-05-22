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Киев подготовит документы по спору с РФ о нарушении морской конвенции до февраля 2018 года

Международная панорама
22 мая, 13:36 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

В свою очередь Россия к 19 ноября 2018 года "должна будет представить свой контрмеморандум", содержащий любые возражения по вопросам юрисдикции и приемлемости

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ГААГА, 22 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Украине дан срок до 19 февраля 2018 года на подготовку иска в связи с обвинениями в адрес России в нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на вебсайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

"К 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить меморандум, содержащий: изложение обстоятельств, на которые опирается украинская сторона, заявление по вопросу права и пояснения", - говорится в регламенте, одобренном специально созданным международным арбитражем из пяти судей. В свою очередь Российская Федерация к 19 ноября 2018 года "должна будет представить свой контрмеморандум", содержащий, в частности, любые возражения по вопросам юрисдикции и/или приемлемости, ответ на украинский меморандум, любые встречные требования и необходимые пояснения. После этого Украина до 19 апреля 2019 года сможет дать ответ на российский контрмеморандум, а РФ получит возможность до 19 сентября 2019 года представить свои вторичные возражения.

"Даты слушаний, в ходе которых стороны смогут дать устные пояснения и представить доказательства свидетелей, в том числе мнение экспертов, будут установлены арбитражем позднее, - говорится в регламенте. - Стороны будут заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения любых слушаний".

Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Представителем российской стороны в этом процессе является директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, украинской - заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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