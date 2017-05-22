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Telegraph: Ле Пен намерена отказаться от идеи Frexit

Международная панорама
22 мая, 14:36 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По его словам главного экономического стратега "Национального фронта" Бернара Моно, политика партии будет сконцентрирована на стремлении "пересмотреть договоры ЕС"

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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© AP Photo/Michel Euler

ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен намерена отказаться от планов, предусматривающих выход Франции из Евросоюза. Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph со ссылкой на главного экономического стратега "Национального фронта" Бернара Моно.

"Фрекзита" (Frexit по аналогии с Brexit - выход Великобритании из ЕС, а в данном случае Франции) не будет. Мы приняли к сведению то, что сказал нам французский народ", - отметил в интервью изданию Моно.

По его словам, политика "Национального фронта" будет сконцентрирована на стремлении "пересмотреть договоры ЕС", чтобы дать французам "больше контроля над собственным бюджетом и регулированием банковской системы".

Ле Пен ранее заявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента). Она подчеркнула, что "следует сплотить и усилить оппозицию перед лицом той опасности ухудшения обстановки, к которой неизбежно приведут те меры, которые намерено принимать правительство Эмманюэля Макрона".

Выборы в Национальное собрание Франции пройдут в два тура - 11 и 18 июня.

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