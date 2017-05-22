Медведев на полях саммита ОЧЭС встретился с министром иностранных дел Сербии

БЕЛГРАД, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) встретился с министром иностранных дел Сербии, первым вице-премьером Ивицей Дачичем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Сербии.

По информации МИД, собеседники "в очень дружеской беседе выразили удовлетворение по поводу исключительных отношений между двумя странами и двумя народами во всех областях. Глава сербской дипломатии Ивица Дачич поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку, которую она оказывает на международном уровне, в том числе когда это касается вопроса Косово и Метохии".

В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и подчеркнул значение участия Сербии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017). Дачич еще раз пригласил Медведева посетить Сербию с визитом после избрания нового сербского правительства, сообщает пресс-служба МИД.

Состав нового кабмина Сербии станет известен в первой половине июня, однако кандидатура премьера пока не названа, поэтому многие сербские издания стали обращать внимание на сообщения букмекеров. По мнению последних, главным кандидатом на пост нового главы кабмина является первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич - он лидирует с коэффициентом 1,7. Организация черноморского экономического сотрудничества - межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле. Турция председательствует в Черноморском экономическом сотрудничестве с января по июнь 2017 года; в текущем году отмечается 25-летие организации.