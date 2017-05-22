В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене советских законов

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. В украинском парламенте зарегистрирован законопроект об отмене советских законов.

Об этом сообщил секретариат Верховной рады.

"Предлагается признать утратившими силу акты органов государственной власти и управления УССР и постановление Верховной рады Украины от 12 сентября 1991 года "О порядке временного действия на территории Украины отдельных актов законодательства Союза ССР", - отметили в секретариате.

По его данным, законопроект инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом текст документа еще не опубликован на официальном сайте Рады.

Согласно постановлению от 12 сентября 1991 года, которое подписал тогда председатель Верховной рады Леонид Кравчук, до принятия соответствующих актов законодательства на территории республики применяются акты Союза ССР по вопросам, которые не урегулированы законами Украины, при условии, что они не противоречат конституции и законам Украины.

В апреле кабинет министров одобрил отмену законов и подзаконных актов, принятых во времена СССР, кроме международных договоров. Как предполагается, отмена коснется более 5 тысяч актов. По мнению министра юстиции Павла Петренко, в целом процесс отмены советских законов может занять около трех лет.