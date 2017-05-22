Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: экс-гендиректор правительственной газеты КНР обвинен во взяточничестве

Международная панорама
22 мая, 15:19 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Лю Цзинхай подозревается в получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных целях, а также хищении государственного имущества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший генеральный директор правительственной газеты "Нэймэнгу жибао" (официальное печатное издание автономного района Внутренняя Монголия), секретарь ячейки Постоянного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзинхай предстал перед судом по обвинению в коррупции. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Sina.

"Подсудимый подозревается в получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных целях, а также хищении государственного имущества", - говорится в иске, направленном в высшую судебную инстанцию КНР по итогам предварительной следственной проверки.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из главных партийных и государственных задач. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционные скандалы в Китае
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Николай Чудотворец. Досье
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама