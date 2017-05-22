СМИ: экс-гендиректор правительственной газеты КНР обвинен во взяточничестве

ПЕКИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший генеральный директор правительственной газеты "Нэймэнгу жибао" (официальное печатное издание автономного района Внутренняя Монголия), секретарь ячейки Постоянного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Лю Цзинхай предстал перед судом по обвинению в коррупции. Об этом в понедельник сообщил информационный портал Sina.

"Подсудимый подозревается в получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных целях, а также хищении государственного имущества", - говорится в иске, направленном в высшую судебную инстанцию КНР по итогам предварительной следственной проверки.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из главных партийных и государственных задач. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.