МИД Франции призвал СБ ООН дать жесткий ответ на ракетные испытания КНДР

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ПАРИЖ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Испытательные запуски баллистических ракет, производимые КНДР, подрывают региональную и международную безопасность и требуют незамедлительного и жесткого ответа мирового сообщества, который должен быть сформулирован Советом Безопасности ООН. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль.
"Франция осуждает повторяющиеся нарушения резолюций Совета Безопасности ООН со стороны Северной Кореи и сообщение о новом запуске ракеты, который эта страна произвела 21 мая. Продолжая свою незаконную ракетно-ядерную программу, Северная Корея нарушает режим нераспространения и серьезным образом угрожает стабильности Северо-Восточной Азии и международной безопасности", - заявил французский дипломат.
Как подчеркнул представитель МИД, Париж в сложившихся условиях всячески "поддерживает своих партнеров в регионе и подтверждает цель полного, необратимого и проверяемого отказа Северной Кореей от своей ракетно-ядерной программы и вооружений". "Убежденная в неотложности ситуации, Франция требует, чтобы Совет Безопасности, который соберется во вторник, отреагировал решительно, быстро и жестко", - заключил Надаль.
В воскресенье информационное агентство ЦТАК сообщило о новом запуске в КНДР стратегической баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По заявлению агентства, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях".
Глава КНДР остался доволен результатом и "распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны", отмечает ЦТАК. Нынешний пуск стал для северокорейских сил вторым за неделю - 14 мая была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12, которая пролетела 787 км и упала в Японском море.
После проведенного в КНДР очередного ракетного испытания госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон намерен оказывать дополнительное давление на власти КНДР в сфере экономики и дипломатии.
Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 23 мая, закрытое совещание, на котором будет обсуждаться новый запуск ракеты КНДР. Консультации пройдут по запросу США, Японии и Южной Кореи.