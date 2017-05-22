Вучич: Сербия не вступит в НАТО, поскольку это раскололо бы страну

БЕЛГРАД, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вступление Сербии в НАТО решило бы много проблем, но раскололо бы общественность на десятилетия, поскольку такое решение было бы против воли 75% населения. Об этом заявил сербский премьер-министр Александар Вучич.

Он пояснил, выступая на факультете безопасности, что "Сербия вступлением в НАТО решила бы значительную часть своих проблем, но это было бы против воли 75% народа". "Поэтому имеет смысл сохранять военный нейтралитет, вступить в ЕС и иметь наилучшие отношения с Россией и Китаем. До сих пор у нас получалось это. Мы слышали признания (президента РФ Владимира) Путина и (вице-премьер правительства РФ Дмитрия) Рогозина, что Россия и Сербия не имели лучших отношений, чем сейчас, из США и ЕС говорят, что у нас никогда не было большего уровня сотрудничества, а об отношениях с Китаем я даже не говорю", - приводит слова Вучича газета Politika.

По его мнению, вступление в Североатлантический альянс "вызвало бы глубокий раскол и раздор в бытии нации, которые продолжались бы десятилетиями и имели бы долгосрочные последствия". С другой стороны, 70% населения, которые выступают за сотрудничество с Россией против Запада, должны отдавать отчет в том, с кем Сербии работать в экономической сфере в случае такого решения.

Развитием и углублением отношений с Россией и Китаем займется уходящий в отставку президент Сербии Томислав Николич. Ранее правительство Сербии вынесло на заседании решение о создании Национального совета по сотрудничеству с РФ и КНР под его руководством. При Национальном совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку. По неофициальным данным, Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с Москвой и Пекином.