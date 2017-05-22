Трамп: США и Израиль едины в понимании недопустимости появления у Ирана ядерного оружия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. США и Израиль едины в понимании недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и требуют прекращения финансирования Тегераном террористов и боевиков. С таким заявлением выступил по итогам переговоров с президентом Израиля Реувеном Ривлиным в его канцелярии в Иерусалиме президент США Дональд Трамп.
"Израиль и США могут заявить в один голос, что никогда нельзя допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Никогда", - сказал Трамп. По его словам, Тегеран "должен прекратить финансирование, подготовку и снаряжение террористов и боевиков, и прекратить должен немедленно". "На эту тему есть однозначный консенсус наций мира, включая многие мусульманские страны", - добавил американский президент. Трансляцию выступлений Трампа и Ривлина в резиденции президента Израиля в Иерусалиме осуществляют все национальные телеканалы Израиля.
Трамп сказал также Ривлину, что "существует растущее понимание среди ваших (Израиля - прим. ТАСС) арабских соседей того, что у них есть общее дело с вами и общая угроза со стороны Ирана". "Это, действительно, - угроза, никаких сомнений здесь быть не может", - добавил глава американской администрации.
Хозяин Белого дома также выразил благодарность израильскому руководству за его "приверженность достижению мира с палестинцами".
Ривлин в свою очередь заявил, что Израиль "хочет двигаться вперед (по направлению к миру - прим. ТАСС), и должен делать это вместе с Америкой".