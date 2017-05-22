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Министры в правительстве Молдавии после реформы лишатся своих заместителей

Международная панорама
22 мая, 15:33 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Реформа также подразумевает ликвидацию половины из существующих в республике министерств

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КИШИНЕВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Реформа правительства Молдавии, которая подразумевает ликвидацию половины из существующих 16 министерств, предполагает и ликвидацию должности заместителя министра. Об этом сообщил журналистам директор Центра по внедрению реформ республики Юрий Чокан.

"Мы отказываемся от должностей заместителей министров. Взамен будут укреплены позиции госсекретарей, которые становятся чиновниками высшего ранга в рамках министерств", - сказал Чокан. Он уточнил, что на на сегодняшний день в кабинете 39 заместителей глав министерств.

Как ожидается, законопроект о реформе представят в парламент уже на следующей неделе. А завершить ее планируется до ноября текущего года, чтобы следующий бюджетный год начать уже с новой структурой правительства.

Концепция реформы предполагает сохранение в нынешнем виде министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции и финансов. Остальные ведомства будут реструктурировать путем объединения и сокращения штата сотрудников. Как заявил лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк, новый кабинет будет технократическим, "без дележа министерств между парламентскими партиями".

"Реформа позволит повысить эффективность правительства, снизить уровень бюрократии и коррупции", - заявил политик.

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