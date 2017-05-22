Британские консерваторы внесли изменения в предвыборную программу за 17 дней до выборов

В Сирии погиб уроженец БиробиджанаАрмия и ОПК 22 мая, 16:30
СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему УкраиныЭкономика и бизнес 22 мая, 16:29
Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018Политика 22 мая, 16:24
Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрюСпорт 22 мая, 16:18
Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКРСпорт 22 мая, 16:14
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с СШАПолитика 22 мая, 15:56
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нетПолитика 22 мая, 15:55
Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 маяМеждународная панорама 22 мая, 15:55
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщикаЭкономика и бизнес 22 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская правящая Консервативная партия внесла коррективы в свою предвыборную программу за 17 дней до досрочных парламентских выборов, намеченных на 8 июня. Об этом объявила глава партии - премьер-министр Тереза Мэй, которая представила предвыборный манифест всего четыре дня назад.
Изменения касаются правила в изначальном варианте программы, согласно которому пожилые люди, получающие медицинскую помощь на дому, должны будут расплачиваться за эти услуги собственной недвижимостью, если у них нет иной возможности.
"Мы гарантируем, что никому не придется продавать свой дом, чтобы платить за социальную помощь. Мы гарантируем, что будет непреложный предел той суммы, которую людям придется заплатить", - заявила Мэй в прямом эфире британского телевидения, обращаясь к избирателям в Уэльсе.
Как пояснила глава консерваторов, граница будет установлена на уровне 100 тыс. фунтов ($130 тыс.). Это означает, что, сколько бы ни стоили медицинские расходы человека, последние 100 тыс. фунтов его накоплений останутся неприкосновенными.
Этот пункт в предвыборном манифесте британские СМИ окрестили "налогом на деменцию". Этот шаг оказался столь непопулярным, что рейтинг консерваторов сильно понизился. Так, разрыв между уровнями общественной поддержки правящих тори и оппозиционной Лейбористской партии за последнюю неделю сократился вдвое - с 18 до 9%.
Помимо этого выяснилось, что не все консерваторы были согласны, чтобы обязательства партии в области социальных услуг выглядели таким образом, как они были представлены в манифесте. В итоге премьер-министру пришлось скорректировать предвыборный манифест.