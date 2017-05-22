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Британские консерваторы внесли изменения в предвыборную программу за 17 дней до выборов

Международная панорама
22 мая, 15:40 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Изменения касаются правила, получившего название "налог на деменцию", согласно которому пожилые люди за медпомощь на дому должны будут платить недвижимостью, если у них нет другой возможности

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ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская правящая Консервативная партия внесла коррективы в свою предвыборную программу за 17 дней до досрочных парламентских выборов, намеченных на 8 июня. Об этом объявила глава партии - премьер-министр Тереза Мэй, которая представила предвыборный манифест всего четыре дня назад.

Изменения касаются правила в изначальном варианте программы, согласно которому пожилые люди, получающие медицинскую помощь на дому, должны будут расплачиваться за эти услуги собственной недвижимостью, если у них нет иной возможности.

"Мы гарантируем, что никому не придется продавать свой дом, чтобы платить за социальную помощь. Мы гарантируем, что будет непреложный предел той суммы, которую людям придется заплатить", - заявила Мэй в прямом эфире британского телевидения, обращаясь к избирателям в Уэльсе.

Как пояснила глава консерваторов, граница будет установлена на уровне 100 тыс. фунтов ($130 тыс.). Это означает, что, сколько бы ни стоили медицинские расходы человека, последние 100 тыс. фунтов его накоплений останутся неприкосновенными.

Этот пункт в предвыборном манифесте британские СМИ окрестили "налогом на деменцию". Этот шаг оказался столь непопулярным, что рейтинг консерваторов сильно понизился. Так, разрыв между уровнями общественной поддержки правящих тори и оппозиционной Лейбористской партии за последнюю неделю сократился вдвое - с 18 до 9%.

Помимо этого выяснилось, что не все консерваторы были согласны, чтобы обязательства партии в области социальных услуг выглядели таким образом, как они были представлены в манифесте. В итоге премьер-министру пришлось скорректировать предвыборный манифест.

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