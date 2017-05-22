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Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 мая

Международная панорама
22 мая, 15:55 дата обновления: 22 мая, 16:18 UTC+3

Президенты России и Франции обсудят Сирию и Украину, а также двусторонние вопросы

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© REUTERS/Philippe Wojazer

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона 29 мая посетит Париж с визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Макрона, который в мае занял пост президента Франции, станет первой для политиков. Ранее Путин и Макрон общались только по телефону.

"В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - отметили в пресс-службе.

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"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине", - сообщили в Кремле.

Главы государств также совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон Замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию - первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами, отметили в пресс-службе.

Ранее о том, что президенты проведут переговоры в Версале, сообщили ТАСС в Елисейском дворце.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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