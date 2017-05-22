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Осужденный за оскорбление чувств верующих губернатор Джакарты обжаловал приговор

Международная панорама
22 мая, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Басук Чахай Пурнама, этнический китаец и христианин, в сентябре прошлого года допустил высказывания, которые впоследствии показались для мусульман оскорбительными

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор индонезийской столицы Басук Чахай Пурнама подал сегодня апелляцию на решение суда, приговорившего его к двум годам лишения свободы за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвокатов.

"Вынесенный вердикт ошеломил не только нас и прокурора, он стал неожиданным для всех", - приводит агентство слова одного из адвокатов. Одновременно сторона защиты потребовала освобождения действующего губернатора из-под стражи на время рассмотрения апелляции, отмечает агентство.

Губернатор Джакарты, этнический китаец и христианин, в сентябре прошлого года допустил высказывания, которые впоследствии показались для мусульман оскорбительными. Позже чиновник принес свои извинения, но в столице все равно прошли несколько акций протеста, участники которых требовали его отставки, а полиция начала расследование. Приговор по этому делу был вынесен 9 мая и оказался суровее, чем того просила сторона обвинения - прокурор требовал для Басука только год тюремного заключения (максимальный срок за подобное преступление составляет 5 лет лишения свободы).

Несмотря на разразившейся скандал, Басук принял решение участвовать в выборах губернатора, но проиграл, уступив по итогам состоявшегося в апреле второго тура мусульманину Анису Басведану (церемония его официального вступления в должность запланирована на октябрь этого года). Должность губернатора Джакарты Басук Чахай Пурнама занимал с 2014 года.

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