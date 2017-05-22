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Британская полиция задержала мужчину, призывавшего к убийству премьера

Международная панорама
22 мая, 16:48 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Во время мероприятия с участием Терезы Мэй активист стал трубить в охотничий рог и уверять публику, что ее режим превратил страну в "фашистское государство"

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ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская полиция задержала в понедельник 25-летнего мужчину, призывавшего к убийству Терезы Мэй во время агитационного мероприятия с участием премьер-министра, которое проводилось в рамках предвыборной компании Консервативной партии. Как информировал телеканал Sky News, инцидент произошел в общественном центре деревни Гресфорд, расположенной возле города Рексем на севере Уэльса.

Когда премьер прибыла на мероприятие в поддержку тори, устроенное перед намеченными на 8 июня досрочными всеобщими выборами, некий протестующий по имени Коннор стал выкрикивать лозунги против политики сокращения бюджетных расходов, против добычи нефти и газа путем фрекинга, а также против возможности отмены действующего с 2005 года запрета на охоту на лис с собаками. Он стал трубить в охотничий рог и уверять публику, что "режим Терезы Мэй" превратил страну в "фашистское государство". Кроме того, из его уст прозвучал и такой призыв: "Спасите нашу дикую природу, убейте Мэй".

Как информировало агентство The Press Association, полиция в итоге отпустила мужчину, не став предъявлять ему никаких обвинений. Вместе с тем стражи порядка охарактеризовали свои действия по задержанию активиста, как пропорциональные и вызванные необходимостью соблюдения тишины на политическом мероприятии.

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Персоны
Мэй, Тереза
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Великобритания
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