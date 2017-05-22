СМИ: американский посол вызван в турецкий МИД из-за стычки в Вашингтоне

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Посол США был вызван в турецкий МИД для вручения ему дипломатической ноты по поводу стычки у резиденции посла Турции в Вашингтоне на прошлой неделе. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.
16 мая у резиденции посла Турции в США произошли ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, причем двое получили серьезные ранения, еще двое были арестованы. Прилегающий к резиденции район был оцеплен полицией, движение автотранспорта было временно приостановлено. Позже в Госдепартаменте США сообщили, что в стычке участвовали сотрудники служб безопасности Турции, и выразили обеспокоенность произошедшим.
На следующий день управление полиции Вашингтона заявило, что планирует предъявить обвинения сотрудникам служб безопасности Турции, которые принимали участие в столкновениях.
Представители посольства Турции в США, в свою очередь, утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана.