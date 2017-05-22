Слуцкий представит Россию на инаугурации президента Эквадора

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет представлять Российскую Федерацию на церемонии инаугурации президента Республики Эквадор Ленина Морено. Об этом сообщили в аппарате комитета.

"Слуцкий будет представлять РФ на инаугурации президента Эквадора. Сами торжества пройдут 24 мая", - уточнили в Госдуме.

Кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна" ("Альянс ПАИС") Ленин Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней Морено заручился поддержкой 51,15% избирателей. Его соперник (представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо) получил 48,85% голосов.

Проигравший кандидат отказался признавать результаты выборов. Лассо потребовал полного пересчета голосов, но Национальный избирательный совет отказал ему в этом. Результаты первого частичного пересчета голосов, который коснулся 296 тыс. бюллетеней, подтвердили победу Морено.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.