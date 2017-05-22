Слуцкий представит Россию на инаугурации президента Эквадора

Терентьев: МПК подвергается внешнему давлению в вопросе допуска россиян к ПаралимпиадеСпорт 22 мая, 18:05
История взаимных торговых ограничений России и Турции. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 17:56
Вяльбе: лыжник Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готовСпорт 22 мая, 17:56
В московском парке "Воронцово" пройдет благотворительный "Утиный заплыв"Социальная ответственность 22 мая, 17:51
Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого классаКосмос 22 мая, 17:48
Терентьев: России будет тяжело рассчитывать на большое представительство на ПаралимпиадеСпорт 22 мая, 17:47
Якутские власти разработали турмаршрут по истории "алмазного пути"Общество 22 мая, 17:44
Глушаков признан РФС лучшим футболистом сезона, Каррера - лучшим тренеромСпорт 22 мая, 17:43
"Спартак" пока не решил, будет ли продлевать соглашения с футболистами Тигиевым и ЕщенкоСпорт 22 мая, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет представлять Российскую Федерацию на церемонии инаугурации президента Республики Эквадор Ленина Морено. Об этом сообщили в аппарате комитета.
"Слуцкий будет представлять РФ на инаугурации президента Эквадора. Сами торжества пройдут 24 мая", - уточнили в Госдуме.
Кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна" ("Альянс ПАИС") Ленин Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней Морено заручился поддержкой 51,15% избирателей. Его соперник (представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо) получил 48,85% голосов.
Проигравший кандидат отказался признавать результаты выборов. Лассо потребовал полного пересчета голосов, но Национальный избирательный совет отказал ему в этом. Результаты первого частичного пересчета голосов, который коснулся 296 тыс. бюллетеней, подтвердили победу Морено.
Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.