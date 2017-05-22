В пригороде Иерусалима вооруженный ножом палестинец напал на пограничника

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Вооруженный ножом палестинец попытался сегодня ранить ножом военнослужащего израильской пограничной полиции в пригороде Иерусалима и был поражен ответным огнем. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Подозреваемый подошел к КПП в Абу-Дисе (предместье Восточного Иерусалима - прим. корр.), вытащил нож и попытался атаковать офицера пограничной полиции, - говорится в документе. - В ходе стычки боец пограничной полиции открыл огонь, нейтрализовав террориста". О состоянии нападавшего не сообщается.

Попытка нападения в Абу-Дисе совпала по времени с визитом в регион президента США Дональда Трампа, который в этот момент совершал пешую прогулку по Старому городу Иерусалима. В Иерусалиме сегодня безопасность обеспечивают 10 тысяч офицеров полиции и пограничников.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли 42 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.