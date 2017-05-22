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Ответственному за новости на телеканале "Интер" запретили въезд на Украину на пять лет

Международная панорама
22 мая, 17:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, мая. /ТАСС

Запрет на въезд был вручен Игорю Шувалову в киевском аэропорту "Борисполь", откуда он вылетал в Россию через Белоруссию

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина приняла решение запретить въезд в страну заместителю директора по развитию компании "Национальные информационные системы" Игорю Шувалову, который отвечал за информационную политику телеканала "Интер". Об этом сообщил депутат Верховной рады от "Народного фронта" и советник главы МВД Антон Геращенко.

"Сегодня фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер" Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет", - сообщил Геращенко в Facebook.

Запрет на въезд на Украину Шувалову был вручен в киевском аэропорту "Борисполь", откуда он вылетал в Россию через Белоруссию.

Шувалов до настоящего времени занимал должность заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере". Весной 2014 года Служба безопасности Украины уже пыталась выслать Шувалова из страны.

Телеканал "Интер" работает с октября 1996 года. Канал входит в самую крупную украинскую медиа-группу Inter Media Group, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. Доля аудитории группы в 2015 году составила 24,4%

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