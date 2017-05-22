В Турции снесли часть клуба, где в новогоднюю ночь были убиты 39 человек

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Большая часть стамбульского ночного клуба Reina, в новогоднюю ночь в котором были убиты 39 человек, была снесена в понедельник. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению городского совета, решение о сносе части здания было принято в связи с тем, что она была возведена без соблюдения норм. Как сообщает Reuters, к настоящему моменту от заведения остался лишь вход.
В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакёй в результате теракта в ночном клубе погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы, в том числе одна россиянка. Жертвами также стали подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за данную вылазку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).