Трамп заявил, что ни разу не упоминал Израиль на встрече с Лавровым

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ни разу не упоминал Израиль в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов после совместных заявлений с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я ни разу не упомянул слово или имя "Израиль", ни разу во время этого разговора", - сказал Трамп. "Они (СМИ) все утверждают, что говорил, так что у вас очередная ложная история, - продолжил президент США. - Я ни разу не упомянул Израиль".
В начале мая Лавров посетил США и встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и Трампом. Газета The New York Times, ссылающаяся на действующих и бывших должностных лиц США, ранее написала, что президент США на этой встрече разгласил секретную информацию, которая была получена от Израиля. Как утверждало издание, Трамп не заручался согласием на это еврейского государства.